Accident de la circulation à Fass-Ngom : trois morts et une quinzaine de blessés dont des cas graves

Selon les informations relayées par Ndarinfo, un accident de la route s'est produit, ce mardi 14 juillet, au niveau du virage du village de la commune de Fass-Ngom (Saint-Louis, 270 km au nord de Dakar). Le bilan provisoire fait état de trois morts et d'une quinzaine de blessés, dont certains dans un état grave.



Le drame s'est produit au niveau d'un virage particulièrement accidentogène non loin du village de Semel. Toujours selon le média, le véhicule impliqué est une voiture de transport en commun communément appelé « Cheikhou Chérifou », un type de minibus de 15 places régulièrement pointé du doigt pour son implication dans plusieurs accidents graves survenus ces derniers mois sur les routes.



Le véhicule aurait dérapé avant de se renverser. Les blessés, dont certains présentent des blessures jugées graves, ont été transportés en urgence vers l'hôpital régional de Saint-Louis, où ils sont actuellement pris en charge par les équipes médicales.