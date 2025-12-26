Affaire de la pouponnière « Kër Yërmandé » : Ndella Madior Diouf porte plainte contre son avocat, Me Aboubacry Barro

Ndella Madior Diouf a saisi le Barreau du Sénégal d’une plainte contre son avocat, Me Aboubacry Barro. Elle lui reproche un manquement dans la prise en charge de sa défense dans le cadre de l’affaire de la pouponnière « Kër Yërmandé » pour laquelle elle est placée en détention depuis le 28 décembre 2023.



Elle estime que l’avocat n’aurait pas déployé les efforts nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui a motivé cette démarche visant à obtenir justice.



Ndella Madior Diouf est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation, dont le « trafic de personnes, l’exercice illégal de la médecine, la privation d’aliments ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la mise en danger de la vie d’autrui, la non-assistance à personne en danger, ainsi que l’obtention indue d’un certificat d’inhumation ».



Dans sa plainte, elle réclame également la restitution de la somme de trois millions de francs CFA, correspondant aux honoraires versés à son avocat.