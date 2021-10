Affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques : Aliou Sow choqué des propos tenus par Aïssata Tall Sall

Interpellé sur l'affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques impliquant deux députés du parti au pouvoir, l'ancien ministre et député, Aliou Sow n'a pas aimé les propos tenus par la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall.



« Ces deux députés ne peuvent pas agir seuls. Il y a des complicités si les faits sont avérés. J'étais choqué d'entendre le ministre en charge des Affaires étrangères dire qu'elle a appris comme tout le monde, à travers la presse ce problème et qu'il n'y a pas de responsabilité de son département», a regretté M. Sow.



«Je suis désolé. Ces passeports diplomatiques ne se vendent pas au marché Sandaga. Nulle personne ne peut en détenir sans pour autant passer ou le recevoir de l'institution qu'elle dirige. Soyons plus rigoureux. l'État a de longues oreilles. l'État ne peut pas avoir la même information et au même moment que tout le monde. A quoi servent dans ce cas, tous les outils et instruments dont dispose l'État en matière de renseignement et d'information. Ce n'est pas possible», a-t-il ajouté.



Aliou Sow ne semble pas aimé le fait que toutes les épouses d'un député bénéficient d'un passeports diplomatiques. Selon lui, c'est une brèche gravissime qui est ouverte.



Interrogée sur cette affaire début octobre, Aissata Tall Sall a déclaré n’avoir jamais vu de passeports trafiqués avant de révéler les raisons de son silence observé depuis le début de cette affaire. « Cette affaire-là, je l’ai apprise comme tous les Sénégalais l’ont appris. Je suis un ministre de la République. Une République dans laquelle, l’état de droit est une réalité », a déclaré en substance, la diplomate.