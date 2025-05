Affaire des 125 milliards FCFA : Ndèye Seynabou Ndiaye écrouée, Amadou Sall introuvable

L'affaire présumée de détournement de 125 milliards de francs CFA, révélée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), connaît de nouveaux développements.Selon Libération, Ndèye Seynabou Ndiaye a été inculpée et placée sous mandat de dépôt hier, jeudi, par le doyen des juges du pôle financier. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards de francs CFA.Pour rappel, Ndèye Seynabou Ndiaye est la gérante de Woodrose Sarl, une société de droit ivoirien constituée le 12 octobre 2017. Dans son rapport, la CENTIF indique que le compte de cette entité, logée à la Nsia bank, avait reçu, de Farba Ngom, un bon de caisse de 10 milliards de Fcfa. Bien que le compte ait été ouvert par Ndèye Seynabou Ndiaye, une procuration avait faite pour Amadou Sall, fils de l'ancien Président de la République.Convoqué le 7 mai dernier par le Pool judiciaire financier, Amadou Sall ne s’est pas présenté. Selon plusieurs sources, il se trouverait actuellement aux États-Unis et n’aurait pas manifesté l’intention de répondre à la justice sénégalaise.