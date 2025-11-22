Affaire des 125 milliards : l'enquête se resserre autour de la famille de Farba Ngom

Inculpé dans l’affaire des 125 milliards de francs CFA révélée par la CENTIF, Ismaïla Ngom, frère cadet du député-maire des Agnam, a été entendu vendredi par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier. Selon Les Échos, l’audition a été brève, limitée à une heure, malgré la gravité des charges qui pèsent sur lui. Face au magistrat, il a nié l’ensemble des faits et renvoyé la plupart des questions à son frère aîné, Farba Ngom, présenté comme le principal acteur du dossier.L’interrogatoire a porté sur les mécanismes financiers des sociétés familiales et sur les transactions identifiées par la CENTIF, notamment « les 14 chèques totalisant 5,3 milliards de francs CFA versés à la SCP Tidjania ». Plusieurs retraits importants attribués à Ismaïla Ngom ont également été évoqués. Il a rejeté toute irrégularité, affirmant que « les opérations étaient privées, légales et traçables », sans lien avec des fonds publics. L’Observateur indique que ses avocats ne sont pas intervenus, le laissant répondre seul.L’enquête se poursuit. Les Échos rapporte que le juge entendra encore plusieurs personnes, dont Birane Ngom, convoqué lundi. Quant à Farba Ngom, considéré comme le pivot du dossier, il sera entendu en dernier, une fois les éléments consolidés. La défense, de son côté, « n’exclut pas de demander un non-lieu », estimant que les accusations manquent de fondement.