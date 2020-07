Affaire des 25 ordinateurs volés à l’Adie : les aveux du gendarme, présumé voleur

Arrêté après le vol des 25 ordinateurs (22 portables et 3 fixes) à l’Agence de l'informatique de l'État (Adie), le gendarme chef de poste des lieux, passe aux aveux. Selon Le Soleil, il a avoué son acte.



Pour justifier son acte, le gendarme présumé voleur déclare aux enquêteurs qu’il a piqué les machines près qu'on lui a promis un écran plat, de l'argent et un voyage à l'étranger.



Dans son édition du mardi 22 juillet, le quotidien national avait révélé que le préjudice était passé de 25 à 212 ordinateurs volés. Les ordinateurs portables ont été achetés à 250 000 l’unité et les fixes entre 300 000 et 350 000 F Cfa.