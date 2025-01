Affaire des 29 milliards FCFA du Prodac : Jean-Pierre Senghor épinglé par l’IGF pour « faute lourde de gestion »

Le tout premier coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Jean Pierre Senghor, a été épinglé par l’Inspection générale des finances (IGF) pour avoir validé des demandes de paiement sans aucun contrôle préalable, rapporte le journal l’Observateur dans sa livraison, précisant que le montant est estimé à 5.957.099.077 FCFA.



Les inspecteurs de l’IGF reprochent à l’ex-coordonnateur national, Jean-Pierre Senghor, « une faute lourde de gestion ».



Selon L’Observateur, il aurait validé et transmis irrégulièrement des demandes de paiement de l’avance de démarrage non cautionnée. Ces validations, sans aucun contrôle préalable, concernent un montant de 5 957 099 077 FCFA.



Les enquêteurs ont révélé que M. Senghor, en cautionnant les paiements sans la garantie préalable requise, a failli à ses obligations contractuelles et à son devoir de sauvegarder les deniers publics.