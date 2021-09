Affaire des anciens membres du collège de l'Artp : L’Etat condamné encore à payer 117, 926 millions Fcfa au professeur Abdoulaye Sakho et Cie

L’Etat continue de payer la gestion désastreuse de l’affaire des anciens membres du collège des délégués de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp), chassés de manière cavalière sans paiement de leurs indemnités.



Après une première condamnation, chiffrée à des centaines de millions de Fcfa, Me Ousmane Sèye, qui défend les plaignants, vient encore d’obtenir une condamnation de l’Etat. En effet, l’avocat, qui réclamait des intérêts de droit, avait assigné l’agent judiciaire devant la troisième chambre civile ce 8 septembre 2021.



Dans sa décision, le tribunal a rejeté le moyen de l’Etat tiré de la déchéance de l’action comme mal fondé pour ensuite le débouter de son opposition au décompte d’intérêts de droit. Enfin, l’Etat a été condamné à payer à Abdoulaye Sakho et autres la somme de 117.926.664 Fcfa, selon Libération online. Les dépens ont été mis à la charge du Trésor public.