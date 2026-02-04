Tambacounda : les travaux du tronçon Kidira-Bakel exécutés à 89%

Le directeur régional de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) pour la zone est, Massamba Diop, a annoncé que les travaux du tronçon reliant Kidira à Bakel, dans la région de Tambacounda (est), ont été exécutés à 89%, avec seulement deux ponts (ouvrages 8 et 11) à reconstruire sur les sept prévus.



« Il ne reste désormais que deux ‎ponts à reconstruire, notamment l’ouvrage d’art 11 et 8. Les remblais techniques ont commencé, il reste juste les raccordements. Et pour les 4 ponts à réhabiliter, les travaux ont tous démarré. Et sous peu de temps, pour la route principale, on n’en parlera plus», a rassuré M. Diop.



Il a également indiqué dans l’entretien qu’il a accordé à l’APS que les travaux de ce chantier qui étaient à l’arrêt, ont repris depuis janvier 2026. D’après lui, le retard enregistré dans l’exécution de ce chantier s’explique par la suspension des travaux et à l’hivernage qui a endommagé quelques endroits, empêchant ainsi les ouvriers de poursuivre les travaux.



Le tronçon Kidira-Bakel s’inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la nationale 1 et 2 (Tambacounda- Kidira-Bakel), distante de 250 km.









