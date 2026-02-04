Diplomatie : Diomaye Faye adresse une lettre au Prince Ben Salmane

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message écrit au Prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane (MBS). C’est au siège du ministère saoudien des Affaires étrangères, à Riyad, que l’ambassadeur du Sénégal en Arabie saoudite, Birame Mbagnick Diagne, a été reçu par le vice-ministre saoudien, Waleed bin Abdulkarim Al-Khereiji, selon l’Agence de presse saoudienne (Spa) .



Le diplomate a officiellement remis le message du chef de l’État destiné à «MBS». Si le contenu exact n'a pas été rendu public, les échanges entre les deux officiels ont porté sur des axes majeurs pour le Sénégal, notamment le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés (économie, énergie, infrastructures). Les questions d'intérêt commun ont été également examinées.



Cette offensive diplomatique montre que le président Diomaye Faye mise sur la continuité et le renforcement des liens avec l'un des principaux bailleurs de fonds du pays. L'Arabie saoudite, via le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), finance de nombreux projets d'infrastructures et d'assainissement sur le territoire sénégalais. Dans un contexte de souveraineté économique, ce rapprochement pourrait également ouvrir la porte à de nouveaux investissements saoudiens dans le secteur du pétrole et du gaz sénégalais.