Sédhiou : un cultivateur surpris avec un fusil et de la drogue

Les éléments de la brigade de recherche du service régional de Sédhiou (Sud) ont procédé à l'arrestation du nommé I. Baldé alias « Papis poulo », se disant cultivateur.



Selon les informations données par la police nationale, le mise en cause, âgé de 48ans, a été surpris par à son domicile Santassou III en possession de produit stupéfiants et du matériel logistique. Cette opération fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement opérationnel.



La perquisition effectuée au domicile du suspect a permis de saisir 21 kg de chanvre indien, une balance de précision, deux couteaux, un fusil de chasse ainsi que onze cartouches. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.



I.Baldé a été déféré et écroué pour « trafics de stupéfiants et de munitions ».



