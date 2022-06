Affaire des bébés calcinés : Frapp reporte sa marche à une date ultérieure

Initialement prévue ce jeudi, la marche annoncée par le mouvement Frapp n’aura pas lieu. Guy Marius Sagna et Cie ont décidé de reporter leur manifestation à une date ultérieure.



Le mouvement Frapp France Dégage a reporté sa manifestation prévue ce jeudi à une donne ultérieure parce qu’elle coïncide avec l’arrivée du Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niasse. « Le Khalife de Médina Baye qui devait venir aujourd’hui au Sénégal a vu son voyage repoussé jusqu'à demain à la même heure que notre manifestation. (…) Le Khalife Général de Médina Baye Cheikh Mahi Niasse revient au Sénégal avec une grande victoire et une bonne nouvelle qui est d’avoir réussi à trouver un accord de paix entre plusieurs citoyens au Soudan », a expliqué Guy Maruis Sagna, lors d'une conférence de presse.





Le leader du mouvement anti-impérialiste a pointé du doigt les défaillances du système sanitaire. « Des vies humaines sont perdues en quotidienne au Sénégal dans nos hôpitaux pour négligence, détournement de fonds, insuffisance de personnel ou des passations de marché truffé de faussetés. Le Président Macky Sall n’est pas prêt à prendre les mesures qu’il faut afin que nos hôpitaux ne soient plus des mouroirs, mais des endroits où on y entre malade et on ressort vivant en bonne santé », a-t-il dénoncé.





Pour rappel, Frapp France Dégage avait prévu de tenir une manifestation ce jeudi pour dénoncer ce qui se passait à l’hôpital Mame Abdoul Aziz de Tivaouane. Elle a été interdite par le préfet de Dakar qui évoque l’itinéraire de la manifestation n’a pas été renseignée par les organisateurs. Guy Marius et Cie préviennent Mor Talla Tine, préfet de Dakar, qu’après l’accueil de cheikh Mahi Ibrahima Niasse, Khalife général de la Faydatidianya, une nouvelle date sera communiquée.