Le feuilleton Florian Wirtz touche à sa fin, le Barça veut donner un nouveau rôle à Raphinha

Wirtz en direction de Liverpool



Bild annonce que Florian Wirtz, 22 ans, souhaite quitter le Bayer Leverkusen cet été pour rejoindre Liverpool, au grand dam du Bayern Munich, également intéressé par le jeune talent. Les Reds sont prêts à débourser les 150 millions d’euros demandés par Leverkusen, un montant conséquent qui témoigne de leur volonté ferme de s’attacher ses services. De leur côté, les Bavarois pensaient être proches de finaliser un contrat avec Wirtz, mais cette volonté du joueur change la donne.



Le nouveau rôle de Raphinha



Luis Díaz, fan du Barça, est séduit par le projet catalan mais tout dépendra du fair-play financier. Sa polyvalence et son profil physique, pouvant évoluer à gauche ou en pointe, en font un joueur clé dans les plans barcelonais. Du côté de Sport, on précise que Deco et Hansi Flick préparent un ajustement tactique important : Raphinha, pourrait être repositionné en milieu offensif central, en numéro 10, et sera accompagné par un ailier gauche pur, rôle pour lequel Luis Díaz est la priorité absolue. Cette évolution tactique veut exploiter au mieux le talent de Raphinha, sous contrat et prolongé jusqu’en 2028 grâce à ses performances.



Naples Champion d’Italie



Le club napolitain a décroché son quatrième Scudetto après une victoire cruciale face à Cagliari. Deux moments forts ont marqué ce match : un but spectaculaire de Scott McTominay avant la mi-temps, suivi d’une chevauchée solitaire puissante de Romelu Lukaku après la pause. Ce duo illustre la réussite tactique d’Antonio Conte, suspendu mais omniprésent sur le banc, qui a su insuffler à cette équipe un mélange de rigueur et d’énergie. Le stade Diego Maradona s’est transformé en volcan de joie pour célébrer ce sacre.