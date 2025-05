Donald Trump menace les fabricants de smartphones, dont Apple, de droits de douane de 25%

Relocaliser la production aux États-Unis ?

Samsung dans la même situation

En réorganisant - ces dernières semaines - sa chaîne de production pour fabriquer en Inde les iPhone vendus aux États-Unis , Apple espérait contourner les droits de douane sur les produits importés de Chine. Sauf que la manœuvre n'a pas plu à Donald Trump qui menace la firme californienne : « Si les iPhones vendus aux États-Unis ne sont pas produits sur le sol américain, Apple devra alors payer au moins 25% de droits de douanes sur ses téléphones qui entreront aux États-Unis », a affirmé le président américain.Mais fabriquer des iPhones aux États-Unis, est-ce vraiment possible ? Pas sur le court terme, répond Thomas Grjebine économiste au Centre d'études de prospectives et d'informations internationale (Cepii).« Non, ce n'est pas possible de produire les iPhones aux États-Unis du jour au lendemain. Il faut reconstruire toute la chaine de production. Aujourd'hui, 80% des iPhones sont produits en Chine. Relocaliser toute la production à l'horizon de deux-trois ans, cela parait impossible. Il faut trouver des sous-traitants de qualité, des producteurs, des industriels qui soient capables aux États-Unis, de produire ces pièces très sophistiquées, dont des puces », détaille-t-il.Un analyste du courtier Wedbush estime que rapatrier la production d'iPhones aux États-Unis prendrait même entre cinq et dix ans et porterait le prix du téléphone à environ 3 500 dollars.Lors de la présentation des derniers résultats d'Apple début mai, Tim Cook, le PDG de la marque, avait dit s'attendre à ce que « la majorité des iPhone vendus aux États-Unis » pendant le trimestre en cours proviennent d'Inde. Cette mesure permettait d'éviter des droits de douane de 145% appliqués par les États-Unis aux produits venus de Chine, traditionnellement cœur de la fabrication des célèbres smartphones.Tata Electronics, filiale du conglomérat industriel Tata, a commencé cette semaine à assembler des iPhone 16, le dernier né de la famille des célèbres smartphones, à Hosur, dans le sud de l'Inde. Parallèlement, Foxconn prépare l'ouverture prochaine d'un nouveau site à Devanahalli, également dans le sud du pays, qui devrait employer environ 30 000 personnes, selon le quotidien Times of India.Le grand rival d'Apple, Samsung, se trouve dans une situation similaire, ses smartphones étant fabriqués, pour l'essentiel, au Vietnam, en Chine et en Inde. Les deux marques pèsent environ 80% des ventes de téléphones aux États-Unis. Les petits acteurs de ce marché que sont Google, Xiaomi ou Motorola font tous aussi produire la plupart de ces appareils à l'étranger.