Hydrocarbures : le gouvernement prépare une réforme législative de fond

Le gouvernement sénégalais s’apprête à soumettre à l’Assemblée nationale un ensemble de propositions de réformes législatives et réglementaires visant à transformer en profondeur le secteur des hydrocarbures. L’annonce a été faite le vendredi 24 mai à Saly par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.



« Le gouvernement vous soumettra des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation, transformatrices du secteur », a déclaré le ministre à l’ouverture d’un atelier de renforcement de capacités sur la transparence dans la gouvernance des ressources extractives, organisé à l’intention des parlementaires.



Soucieux d’instaurer une culture de redevabilité, le ministre a promis que « chaque étape, chaque décision majeure sera portée à la connaissance de l’Assemblée ». Il a par ailleurs mis en garde contre la désinformation : « La manipulation, la diffusion d’informations sensibles ou d’analyses non expertes peuvent gravement nuire à la réputation de notre pays », a-t-il alerté, appelant les députés à jouer un rôle actif de relais d’information auprès des citoyens.



Babacar Ndiaye, président de la commission énergie et ressources minérales de l’Assemblée nationale, a pour sa part rappelé que le Parlement avait une responsabilité de veille quant au respect des lois. « L’Assemblée nationale doit veiller à une gouvernance exemplaire et à la transparence dans l’exploitation ainsi que dans la redistribution des revenus issus de ces ressources », a-t-il affirmé.



Il s’est enfin réjoui de l’adoption récente de la loi sur la répartition des revenus issus de l’exploitation pétrolière et gazière, considérée comme une avancée majeure pour une gestion équitable des ressources naturelles.