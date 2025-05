RDC: des anciens proches de l'ex-président Joseph Kabila arrêtés

Vers trois heures du matin, des équipes mixtes, composées d’agents en civil et en treillis, ont fait irruption au domicile de Martin Kabwelulu, 77 ans, ancien ministre des Mines durant plus d’une décennie. Selon nos sources, l’opération s’est déroulée sans violence. Martin Kabwelulu a été conduit au Conseil national de cyberdéfense. Son épouse, ancienne députée, a brièvement été embarquée dans le même véhicule avant d’être relâchée pour regagner le domicile familial.L’un de leurs enfants a pu lui rendre visite. L’avocat, en revanche, n’a pas été autorisé à entrer. D’après plusieurs sources sécuritaires, l’ancien ministre a été interrogé notamment au sujet de carrés miniers qui appartiendraient à Joseph Kabila . Les autorités congolaises ont déjà évoqué la possibilité de saisir des biens liés à l’ancien président et à son entourage.Autre arrestation, celle du général Pierre Banywesize. Selon des sources familiales, il se trouvait à Kinshasa pour solliciter une autorisation de soins à l’étranger. L’ancien chef de la garde rapprochée de Joseph Kabila est aujourd’hui commandant en second du secteur opérationnel du Haut-Uélé. À ce stade, le lieu et les conditions de sa détention restent inconnus.