Décret de nomination à la CENA : la Cour suprême valide le maintien d’Abdoulaye Sylla à la présidence

La Cour suprême a partiellement annulé le décret présidentiel en date du 3 novembre 2023, portant nomination de plusieurs membres de la Commission électorale nationale autonome (Cena).



Saisie par Ndiaga Sylla et 37 autres requérants, la haute juridiction a remis en cause la légalité de la nomination de Cheikh Awa Balla Fall et de Serigne Amadou Ndiaye, suspectés d’appartenir à l’Alliance pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir. Le décret collectif ayant entériné leur désignation, ainsi que celle d'autres personnalités, est en conséquence partiellement invalidé.



Cependant, Le Quotidien précise que cette décision n’a pas d’effet rétroactif, ce qui signifie que les personnes concernées ne seront pas automatiquement révoquées de leurs fonctions actuelles.



Par ailleurs, le recours introduit contre la nomination d’Abdoulaye Sylla à la présidence de la Cena a été rejeté. La Cour suprême a ainsi confirmé son maintien à la tête de l’institution, en dépit des critiques portant sur un éventuel cumul de fonctions au moment de sa désignation.