Affaire des licenciements à la banque Cbao : tensions et contestations naissent chez les travailleurs

Sept agents ont été licenciés à la banque CBAO, suscitant une vive contestation parmi les travailleurs. Ces licenciements concernent trois délégués du personnel ainsi que quatre autres agents, dont les décisions sont actuellement remises en question par les employés.



Pour les trois délégués du personnel, directement visés par ces mesures disciplinaires, des recours ont été déposés et des réponses sont attendues dans les prochains jours, rapporte Les Échos. Les détails exacts des recours et les arguments avancés n'ont pas encore été divulgués.



Les quatre agents non délégués, n'ayant pas la possibilité de déposer un recours formel, ont pris l'initiative de faire appel à des avocats pour défendre leurs droits. Ces professionnels du droit seront impliqués dans la protection des intérêts des agents lors de leur comparution devant le tribunal la semaine prochaine, plus précisément mardi, dans le cadre des efforts visant à trouver une résolution à cette affaire.



Les circonstances précises entourant les licenciements et les raisons invoquées par la direction de la CBAO n'ont pas été explicitement détaillées. Cependant, l'atmosphère au sein de l'entreprise est marquée par une tension croissante alors que les travailleurs contestent vigoureusement les décisions prises à leur encontre.