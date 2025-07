Affaire des navires fantômes : les dirigeants d’OMA Logistics Sénégal versent 1 milliard de francs CFA pour éviter la prison

Impliqués dans une affaire de fraude fiscale, d’exportation sans déclaration et de non-respect des engagements douaniers, les dirigeants du groupe OMA Logistics Sénégal ont été remis en liberté ce mardi 29 juillet, après avoir versé une transaction douanière d’un milliard de francs CFA.



Arrêtés le 24 juillet dernier, ces responsables étaient poursuivis dans le cadre d’un vaste dossier impliquant également la société McDermott Marine Construction Ltd et d'autres entités opérant au Sénégal.



Selon le journal Libération, les bénéficiaires de cette mesure sont notamment : Cooshna Sandeep, citoyen mauricien et directeur général de OMA Logistics Sénégal SA, Emilie Suzanne Nabou Dépina, de nationalité française, directrice générale de OMA Sénégal, Joseph Barthélémy Diouf, Sénégalais, directeur général de la société ETLS, Mouhamadou Moctar Faye, conseiller juridique et fiscal.



Ces derniers avaient signé un contrat de représentation avec le cabinet Baker McKenzie, chargé de défendre les intérêts de McDermott Marine Construction Ltd dans cette affaire.



Pour rappel, l'enquête portait sur des opérations maritimes suspectes — qualifiées de "navires fantômes" ainsi que sur des manquements graves aux obligations fiscales et douanières.