Le Somalien Omar Artan, privé de visa pour le Mondial, désigné arbitre de la finale de Supercoupe d’Europe

Figurant parmi la liste des arbitres désignés pour le Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Somalien Omar Artan s’est vu refuser un visa d’entrée sur le sol américain. Les autorités américaines ont justifié cette décision en expliquant que «le voyageur a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents», sans une autre précision. Depuis lors, aux quatre coins du monde, l’arbitre a bénéficié d’un soutien sans précédent. Il a même été accueilli par une foule en liesse à son retour au pays.



Ce jeudi 11 juin, dans un communiqué, l’UEFA annonce avoir désigné Omar Artan pour officier la finale de la Super Coupe 2026. Il dirigera le match très attendu entre le Paris Saint-Germain (vainqueur de la Ligue des champions) et Aston Villa (vainqueur de la Ligue Europa). La rencontre se tiendra le 12 août 2026, au Stadion Salzburg (Red Bull Arena) à Salzbourg, en Autriche.



Si l’UEFA n’a pas encore expliqué les raisons de son choix, la désignation de Omar Artan vient couronner et récompenser une carrière au haut niveau, après qu’il a été désigné meilleur arbitre africain de l'année 2025 par la Confédération africaine de football (CAF).