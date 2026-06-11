Assemblée nationale : Le député Amadou Dia annonce la fin de sa mission de suppléant d'Amadou Bâ

Le député Amadou Dia a officiellement annoncé la fin de sa mission de suppléant du député Amadou Bâ à l’Assemblée nationale. Au terme d’un mandat de huit mois, le parlementaire a dressé le bilan de son action à l'hémicycle, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son « engagement politique et citoyen au service des populations ».







Durant son passage à l'Assemblée nationale, le député dit s'être investi pour la prise en charge de plusieurs préoccupations sociales, économiques et foncières. Il a notamment rappelé son implication dans la résolution de la situation des retraités de la Régie des chemins de fer, dont les revendications ont trouvé une issue favorable à travers une loi de finances rectificative. Amadou Dia a également mis en avant le dénouement positif apporté par les autorités compétentes sur le dossier foncier de Mbour 4. Parmi les autres causes défendues, il a cité la situation de la NSTS, celle des instituteurs chargés de cours dans la formation professionnelle, ainsi que le cas du soldat Assane Ndiaye, dont la situation administrative reste à régulariser.







Pour mener à bien sa mission, le parlementaire a multiplié les déplacements sur le terrain afin de s'imprégner des réalités locales. Il s'est notamment rendu à Ngoundiane pour étudier les problématiques de cohabitation entre les carrières et les riverains, ainsi qu'à Kayar, où il a échangé avec les acteurs du maraîchage et de la pêche sur les difficultés de ces secteurs stratégiques.







À l'heure du départ, le responsable politique a tenu à exprimer sa gratitude envers ses collègues du groupe parlementaire Pastef pour leur accueil, ainsi qu'envers les patriotes bénévoles qui l’ont accompagné. Il a enfin adressé ses remerciements aux populations du département de Thiès, en particulier celles de Thiès Ouest, pour leur confiance. « Le mandat s’achève, mais le combat continue », a-t-il conclu, donnant rendez-vous à sa base pour la suite de son action en faveur du développement du Sénégal.

