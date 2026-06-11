Réintégration de Sonko au parlement: Maître Soulèye Macodou Fall donne les enjeux juridiques de l'affaire

La récente réintégration de l'ancien Premier ministre à l'Assemblée nationale après son départ du Gouvernement a ouvert l'un des débats constitutionnels les plus importants depuis l'alternance politique de 2024. Derrière les passions partisanes se cache une véritable question de droit constitutionnel dont la solution pourrait être prochainement apportée par le Conseil constitutionnel.



L'enjeu est considérable. Il ne s'agit pas seulement du sort personnel d'un responsable politique de premier plan. La question posée concerne l'interprétation de l'article 54 de la Constitution et, plus largement, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans l'architecture institutionnelle sénégalaise.



-Une incompatibilité constitutionnelle clairement affirmée



L'article 54 de la Constitution dispose que les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.



Cette incompatibilité poursuit un objectif essentiel : préserver l'équilibre des pouvoirs en empêchant qu'une même personne exerce simultanément des fonctions gouvernementales et parlementaires.



Le constituant a ainsi entendu garantir l'indépendance de l'Assemblée nationale à l'égard de l'Exécutif tout en évitant toute concentration excessive des pouvoirs.



Cependant, si la Constitution énonce clairement l'incompatibilité, elle demeure silencieuse sur ses conséquences précises lorsqu'un ministre est élu député sans avoir jamais été installé dans ses fonctions parlementaires.



C'est précisément dans cet espace juridique que se situe aujourd'hui le débat.



– L'élection suffit-elle à conférer définitivement le mandat ?



Les partisans de la réintégration considèrent que l'élection est l'acte fondateur du mandat parlementaire. Selon cette analyse, dès la proclamation définitive des résultats, le député acquiert son mandat. Son entrée au Gouvernement n'entraîne alors qu'une suspension temporaire de l'exercice de celui-ci.



Le suppléant n'occuperait le siège qu'à titre provisoire jusqu'à la cessation des fonctions ministérielles. Dans cette logique, la réintégration de l'ancien Premier ministre ne constituerait que la conséquence normale de la disparition de la cause d'incompatibilité.



Cette thèse repose sur le principe démocratique selon lequel le suffrage universel est la source première de la légitimité parlementaire. Dès lors que les électeurs ont choisi un candidat, celui-ci conserverait son droit à exercer le mandat dès qu'il cesse d'occuper des fonctions incompatibles.



-Une autre lecture fondée sur l'exercice effectif du mandat Une analyse différente peut néanmoins être défendue. Elle repose sur l'idée qu'un mandat parlementaire suspendu suppose nécessairement l'existence préalable d'un mandat effectivement exercé.



Or, dans le cas d'un ministre élu député mais n'ayant jamais participé à la séance d'installation de l'Assemblée nationale, n'ayant jamais siégé et n'ayant jamais exercé les prérogatives attachées à la fonction parlementaire, la question se pose de savoir si l'on peut véritablement parler de suspension d'un mandat.



-Peut-on suspendre un mandat dont l'exercice n'a jamais commencé ? Cette interrogation constitue sans doute le cœur du débat constitutionnel. Car la suspension implique logiquement l'interruption temporaire d'une situation juridique préexistante. À défaut d'exercice préalable du mandat, certains auteurs considèrent qu'il ne peut être question de suspension mais plutôt d'un remplacement devenu définitif au profit du suppléant.



-Le rôle juridique de l'installation parlementaire L'installation du député n'est pas un simple acte protocolaire. Elle marque l'entrée effective dans la fonction parlementaire. C'est à partir de cette étape que l'élu participe aux travaux de l'Assemblée, vote les lois, contrôle l'action gouvernementale et exerce pleinement son mandat représentatif.



Dans cette perspective, l'installation constituerait un élément déterminant dans l'acquisition effective de la qualité de parlementaire exerçant son mandat. Si cette analyse devait être retenue, l'absence d'installation pourrait faire obstacle à toute réintégration ultérieure.



-Les exigences de sécurité juridique et de stabilité institutionnelle Au-delà de la lettre des textes, le Conseil constitutionnel pourrait également être sensible aux impératifs de sécurité juridique. L'une des missions essentielles du juge constitutionnel est de garantir la stabilité des institutions.



Or, admettre des mouvements successifs entre Gouvernement et Assemblée nationale pourrait fragiliser la continuité de la représentation nationale. Le suppléant devenu député exerce ses fonctions dans des conditions qui doivent également être sécurisées.



La stabilité des mandats parlementaires constitue en effet une exigence fondamentale dans tout État de droit. Le Conseil constitutionnel pourrait donc être conduit à rechercher un équilibre entre le respect du suffrage universel et la nécessité d'assurer la sécurité des institutions parlementaires.



-L'éclairage du droit comparé Dans plusieurs démocraties inspirées du modèle parlementaire français, la question de la suppléance des ministres élus députés a donné lieu à des solutions variées.



En France notamment, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont toujours veillé à assurer une interprétation stricte des règles relatives au mandat parlementaire afin de préserver la sincérité de la représentation nationale. Sans être directement transposables au Sénégal, ces expériences étrangères pourraient constituer une source d'inspiration pour le juge constitutionnel sénégalais.



- Une décision aux conséquences durables La décision à intervenir dépassera largement le cas individuel de l'ancien Premier ministre. Elle fixera pour l'avenir les conditions dans lesquelles un membre du Gouvernement élu député pourra ou non retrouver son siège parlementaire.



Elle déterminera également la portée exacte de l'article 54 de la Constitution. Surtout, elle permettra de répondre à une question fondamentale : L'élection suffit-elle à créer un mandat parlementaire susceptible d'être suspendu, ou faut-il que ce mandat ait été effectivement exercé avant de pouvoir être suspendu ?



De la réponse à cette interrogation dépendra non seulement le sort de l'ancien Premier ministre, mais également l'interprétation future des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.



Conclusion La controverse actuelle révèle une lacune d'interprétation des textes constitutionnels et organiques régissant le mandat parlementaire. Face à cette incertitude, le Conseil constitutionnel apparaît comme l'arbitre naturel du débat. Sa décision est attendue avec intérêt par les juristes, les responsables politiques et l'opinion publique.



Au-delà des enjeux conjoncturels, il lui appartiendra de préciser si l'incompatibilité prévue par l'article 54 constitue une simple suspension temporaire du mandat parlementaire ou si, dans certaines circonstances, elle peut faire obstacle à toute réintégration ultérieure.



L'avenir institutionnel de cette question dépend désormais de la sagesse du juge constitutionnel, gardien suprême de la Constitution et garant de la stabilité des institutions de la République du Sénégal.



Maître Soulèye Macodou FALL

Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris

Ancien Conseil de l’Agent judiciaire de l’État du Sénégal