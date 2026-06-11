Malika plage : huit décès par noyade en une semaine, les sauveteurs réclament plus de moyens

À Malika plage, dans la banlieue de Dakar, la mer continue de faire des victimes. Un élève de classe de première a perdu la vie par noyade, le 9 juin 2026, portant à huit le nombre de décès enregistrés en l’espace d’une semaine sur les plages de la zone dakaroise.



Selon Bakary Gadiaga, président de la brigade de surveillance de la plage de Malika, ce drame n’est pas un cas isolé. « C'est devenu un phénomène récurrent ici, au niveau de Malika, et même au niveau de la banlieue. A chaque fois avec la fermeture des écoles la fin de l'année scolaire, les enfants ont l'habitude de "sécher" les cours et de venir au niveau de la plage de Malika le matin jusqu'à l'après-midi », a-t-il déclaré.



Il a souligné la répétition des noyades et a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des jeunes. «Je pense que c'est l'occasion également de faire un plaidoyer par rapport à ça », a-t-il indiqué.



Du côté des sauveteurs, le constat est tout aussi alarmant. Le président de l’association des nageurs et sauveteurs du Sénégal évoque un manque de moyens humains et matériels. « Il y a un problème de manque de moyens, on n'a pas de matériel, les maintenanceurs ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas payés, c'est des bénévoles », a-t-il déploré.



Selon lui, la sécurité des citoyens relève de la responsabilité de l’État. « La sécurité des personnes et de leurs biens, qui est une compétence exclusivement gardée à l'État », a-t-il martelé.



Face à cette série de drames, il appelle les autorités à réagir rapidement. « Par le biais du ministre de l'Intérieur, par le biais également de la direction de l'aviation civile (c'est leur responsabilité première), il appartient de financer, d'anticiper, bien d'équiper les maintenanceurs qui sont au niveau des plages. Il est urgent que le président de la République et le nouveau ministre de l'Intérieur prennent des mesures d'urgence », a-t-il soutenu.