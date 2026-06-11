Groupe Futur Média: le monteur Ass Bitèye est décédé ce jeudi, son inhumation prévue à Mbitène Walo

Le Groupe Futur Média (GFM) est en deuil, ce jeudi, après le décès à Dakar d’Elhadji Abdoulaye Biteye, plus connu sous le nom de Ass Bitèye, monteur à L’Observateur.
Selon les informations relayées par la RFM, il sera inhumé à Mbitène Walo (Kaolack, ouest), mais la date des funérailles n’a pas encore été communiquée.
Selon les informations relayées par la RFM, il sera inhumé à Mbitène Walo (Kaolack, ouest), mais la date des funérailles n’a pas encore été communiquée.
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