Affaire des présumés homosexuels : 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt

Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a délivré, hier, vendredi, son 61e mandat de dépôt dans l’affaire des présumés homosexuels.
Selon des informations de Libération, l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar a déjà conduit à 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt et deux personnes placées sous contrôle judiciaire.
Parmi les personnes écrouées vendredi figure le styliste Hady Gueye, connu sous le nom d’Ady Fashion, arrêté en même temps que cinq autres suspects.
A l'instar de Hady Guèye, Omar Gning se disant « bongoman et animateur » à Saly a aussi admis des rapports sexuels avec Pape Cheikh Diallo et son statut de rabatteurs. Les aveux des six nouveaux suspects écroués sont partis pour déclencher d'autres arrestations dans ce dossier hors norme.
Selon des informations de Libération, l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar a déjà conduit à 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt et deux personnes placées sous contrôle judiciaire.
Parmi les personnes écrouées vendredi figure le styliste Hady Gueye, connu sous le nom d’Ady Fashion, arrêté en même temps que cinq autres suspects.
A l'instar de Hady Guèye, Omar Gning se disant « bongoman et animateur » à Saly a aussi admis des rapports sexuels avec Pape Cheikh Diallo et son statut de rabatteurs. Les aveux des six nouveaux suspects écroués sont partis pour déclencher d'autres arrestations dans ce dossier hors norme.
Autres articles
-
RTS : l’émission « Xunt Mii » suspendue jusqu’à nouvel ordre (Direction générale)
-
Rufisque-Est : une femme interpellée en possession de 11 kilogrammes de chanvre indien
-
Ziguinchor : un homme interpellé pour agression sexuelle sur une mineure âgée de deux ans
-
Contrôles routiers : le ministre de l’Intérieur exige le respect strict des points fixés sur les corridors nationaux
-
Menaces sur TikTok : Pimpi arrêté après une plainte du lutteur Franc