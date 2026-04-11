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Affaire des présumés homosexuels : 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt



Affaire des présumés homosexuels : 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt
 Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a délivré, hier, vendredi, son 61e mandat de dépôt dans l’affaire des présumés homosexuels.
 
Selon des informations de Libération, l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar a déjà conduit à 63 arrestations, dont 61 placements sous mandat de dépôt et deux personnes placées sous contrôle judiciaire.
 
Parmi les personnes écrouées vendredi figure le styliste Hady Gueye, connu sous le nom d’Ady Fashion, arrêté en même temps que cinq autres suspects.
 
A l'instar de Hady Guèye, Omar Gning se disant « bongoman et animateur » à Saly a aussi admis des rapports sexuels avec Pape Cheikh Diallo et son statut de rabatteurs. Les aveux des six nouveaux suspects écroués sont partis pour déclencher d'autres arrestations dans ce dossier hors norme.
 
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Moussa Ndongo

Samedi 11 Avril 2026 - 13:00


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