Bassirou Diomaye Faye à la FIARA : le Sénégal trace la voie d’une agriculture résiliente face au changement climatique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite à la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA), un rendez-vous incontournable du secteur agricole sous-régional. Cette édition, placée sous le thème « L'agroécologie pour une souveraineté alimentaire face au changement climatique », met en lumière les enjeux cruciaux liés à la sécurité alimentaire dans un contexte de dérèglement climatique.



Au cours de sa visite, le chef de l’État a parcouru plusieurs stands, échangé avec les exposants et salué les initiatives innovantes visant à promouvoir une agriculture durable. L’accent a été mis sur des pratiques respectueuses de l’environnement, capables de renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux aléas climatiques.



La FIARA 2026 se distingue ainsi par une forte orientation vers des solutions écologiques et durables, impliquant agriculteurs, chercheurs, entrepreneurs et décideurs politiques. L’objectif est clair : encourager une transition vers des modèles agricoles plus responsables, tout en garantissant une production suffisante pour répondre aux besoins alimentaires des populations.



À travers cet événement, les autorités sénégalaises réaffirment leur engagement en faveur de la souveraineté alimentaire, un pilier essentiel du développement économique et social du pays.