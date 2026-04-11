Premier League : Arsenal s’incline face à Bournemouth et relance Manchester City

Trois jours après son succès à l'arrachée 1-0 sur la pelouse du Sporting en quart de finale aller de la Ligue des champions, Arsenal s'est incliné 2-1 ce samedi face à Bournemouth pour le compte de la 32e journée de Premier League.



L'attaquant français Eli Junior Kroupi et Alex Scott sont les buteurs de Bournemouth, Viktor Gyökeres est le buteur londonien.



Conséquence de cette nouvelle défaite tragique pour Arsenal : Manchester City peut revenir à six points d'Arsenal en cas de victoire ce dimanche à Chelsea. Le tout, à une semaine de la confrontation tant attendue entre les deux rivaux.



S'il s'impose face à Chelsea, face aux Gunners et lors de son match en retard, City passera alors devant Arsenal. Les Londoniens n'ont ainsi plus leur destin entre leurs mains.