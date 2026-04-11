RTS : l’émission « Xunt Mii » suspendue jusqu’à nouvel ordre (Direction générale)

La direction générale de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de l’émission « Xunt Mii ».
Dans un communiqué, elle explique que cette décision fait suite à « certaines préoccupations exprimées concernant le contenu de la dernière diffusion », notamment sur des « sujets sensibles ayant suscité des réactions et des incompréhensions au sein de l’audience ». Après évaluation, la direction générale considère ne pas être en phase avec « l’orientation et le traitement éditorial de certains contenus diffusés ».
Face à cette polémique, la RTS présente ses excuses au public pour tout désagrément ou toute sensibilité qui aurait pu être heurtée.
Par ailleurs, la direction générale réaffirme son engagement à garantir un « contenu respectueux, équilibré et conforme » aux attentes de son audience.
Dans un communiqué, elle explique que cette décision fait suite à « certaines préoccupations exprimées concernant le contenu de la dernière diffusion », notamment sur des « sujets sensibles ayant suscité des réactions et des incompréhensions au sein de l’audience ». Après évaluation, la direction générale considère ne pas être en phase avec « l’orientation et le traitement éditorial de certains contenus diffusés ».
Face à cette polémique, la RTS présente ses excuses au public pour tout désagrément ou toute sensibilité qui aurait pu être heurtée.
Par ailleurs, la direction générale réaffirme son engagement à garantir un « contenu respectueux, équilibré et conforme » aux attentes de son audience.
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