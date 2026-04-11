Contrôles routiers : le ministre de l’Intérieur exige le respect strict des points fixés sur les corridors nationaux

Suite à la levée du mot d’ordre de grève de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a instruit les forces de sécurité de veiller au strict respect des règles encadrant les contrôles routiers sur les corridors nationaux.



Dans une note publiée le 10 avril, il a saisi le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le Directeur de la Justice militaire ainsi que le Directeur général de la Police nationale, en s’appuyant sur le décret n° 2021-1600 du 3 décembre 2021 et l’arrêté interministériel nº 040016 du 03 décembre 2021 relatif aux Brigades mixtes de contrôle routier et aux points de contrôle sur les corridors nationaux.



Le ministre de l’Intérieur rappelle que les actes règlementaires en référence ont été édictés dans le cadre de la mise en œuvre d'engagements communautaires.



Selon lui, l'arrêté interministériel en dernière référence a notamment défini, sur chaque corridor national, trois (3) points de contrôle précisément localisés.



Ainsi, il demande aux autorités de veiller à l'application stricte de ces dispositions, dans leurs zones de compétence respectives.



Toutefois, Mouhamadou Bamba Cissé précise que les infractions relevées en dehors des points de contrôle fixés continueront de faire l'objet de constatations et de sanctions conformément aux dispositions du Code de la route.