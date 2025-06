Affaire des véhicules de l'Assemblée nationale : Bachir Fofana convoqué à la DSC ce mercredi

Le journaliste Bachir Fofana a annoncé sur sa page Facebook avoir été convoqué par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). « Hier dans la soirée, j'ai reçu une convocation pour aujourd'hui à 10h dans le cadre d'une affaire me concernant », a-t-il écrit. Cette convocation s'inscrit dans le sillage de l'affaire relative à l'acquisition des véhicules de l'Assemblée nationale.



Selon les informations du journal Libération, le président de l'institution parlementaire, El Malick Ndiaye, a porté plainte contre le journaliste Bachir Fofana. La plainte, déposée par son conseiller Me Bamba Cissé, vise des faits présumés de « diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».



Il est reproché à Bachir Fofana, chroniqueur à la Sentv, d'avoir tenu des déclarations récentes mettant en cause un marché public de véhicules. Le journaliste aurait affirmé que ce marché de véhicules avait été attribué à Cheikh Guèye, figure centrale de l'affaire du Tribunal de Pikine-Guédiawaye impliquant l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.