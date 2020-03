Affaire du DG de l’Iseg et de la fille de « Sen Petit Gallé »: les deux parties convoquées ce vendredi à la DIC

L’affaire de la fille de 17 ans de « Sen Petit Gallé », qui accuse le Directeur général (Dg) de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), Mamadou Diop, de viol suivi de grossesse et de refus de reconnaître la paternité prend une tournure très sérieuse. La Division des investigations criminelles (Dic) qui a hérité du dossier suite à une plainte déposée par M. Diop, va confondre les deux (2) parties ce vendredi.



Convoqué à la Brigade des mœurs jeudi, l’homme d’affaire accuse à son tour la chanteuse Diènabou Baldé alias « Djeyna », sa grande sœur et son frère de tentative d’extorsion de fonds et de porter atteinte à son honneur après la vidéo de sa personne publiée mercredi, dans les Réseaux sociaux.



Dans une plainte déposée par la jeune chanteuse, en état de grossesse de six (6) mois, devant la brigade de la gendarmerie de Ouakam, "Dieyna" dira que le Dg de l’Iseg serait passé « d’un père généreux, à mentor soucieux de sa carrière musicale, avant de devenir l’auteur de sa grossesse ».



Poursuivant, elle ajoute que « tout s’est passé dans un appartement sis à Liberté 6, loué par Diop ». Avant de préciser que ce dernier a tenté de refuser la paternité « après l’avoir pourtant reconnu et pris en charge les frais de ses visites prénatales ».



Les résultats des examens subis par la jeune fille de 17 ans à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor depuis le 28 février dernier, sont toujours attendus.



La Sûreté urbaine (Sr) a aussi été saisie par la fille pour détournement de mineur. Une enquête est ouverte par les hommes du Commissaire Bara Sankharé, informe L'Observateur.