PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Palais : le Président Diomaye Faye a reçu en audience une délégation des notables de de Yenne
Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République une délégation de notables de la commune de Yenne. Au cœur des discussions, « le litige foncier lié à la construction du port de Ndayane ».
 
Les notables ont profité de cette audience pour exposer directement au Président les inquiétudes des résidents concernant l'occupation des sols et les procédures d'expropriation. L'échange a permis de selon les services de la Présidence de poser les bases d'un dialogue institutionnel. Le Président de la République a réaffirmé sa volonté de concilier les grands projets d'infrastructure avec le respect des droits des communautés locales.
 
À la sortie de l'audience, la délégation de Yenne s'est réjouie de la posture du Chef de l'État et de la qualité des échanges.
D’ailleurs, le collectif se dit confiant quant à la suite des discussions pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 15:56


