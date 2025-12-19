Aéroport Blaise Diagne : le chanteur Tarba Mbaye arrêté et conduit à la DIC

Le chanteur Mouhamadou Mbackiyou Mbaye, connu sous le nom de Tarba Mbaye, a été arrêté dans la nuit du jeudi 18 novembre à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a été conduit à la Division des investigations criminelles (DIC), alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol, selon les informations de Kewoulo, ce vendredi 19 décembre.



L’arrestation du chanteur «fait suite à une notification d’interdiction de sortie du territoire, délivrée à son encontre par le juge du premier cabinet. Après un passage dans la chambre de sûreté de l’AIBD, il a été remis ce matin aux policiers de la DIC».



Selon le site d’informations, cette interpellation serait liée au meurtre de Abdoul Aziz Ba, alias Aziz Dabala, et du jeune Boubacar Gano alias Wally.