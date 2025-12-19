Affaire du policier agressé à Guédiawaye : le lutteur Dame Junior placé sous contrôle judiciaire

Après plusieurs déferrements, le lutteur Dame junior a finalement comparu devant le Juge d’instruction du 1er Cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, le 18 décembre 2025, aux environs de 16h 45 mns. Il a été placé sous contrôle judiciaire, une mesure alternative à la détention mais assortie de strictes restrictions, au regard de la lourdeur des faits reprochés.



Selon les informations rapportées par le journal L’Observateur, lors de l’audience, le magistrat lui a notifié des charges particulièrement lourdes : atteinte à l’administration de la justice violences physiques, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et recel de malfaiteurs.



Pour rappel, le lutteur a été placé en garde à vue, après l’agression présumée à l'arme blanche du chef de la brigade de la Sureté urbaine du commissariat de Guédiawaye (banlieue de Dakar), lors d'une intervention policière, à hauteur du rond-point Dial Mbaye (banlieue de Dakar).