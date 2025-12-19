Éducation : le Président Bassirou Diomaye Faye crée les Inspections d’Académie de Podor et de Mbour

Le secteur éducatif sénégalais connaît une nouvelle évolution. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, par le décret n° 2025-2201, à la création des Inspections d’Académie (IA) de Podor et de Mbour.
Pris sur rapport du ministre de l’Éducation nationale, le texte précise que l’Inspection d’Académie de Podor est créée dans la région de Saint-Louis. Elle regroupe les Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Podor, Pété et Ndioum.
Le même décret acte également la création de l’Inspection d’Académie de Mbour dans la région de Thiès. Celle-ci est composée des IEF de Mbour 1, Mbour 2 et Sindia.
