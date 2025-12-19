Côte d’Ivoire : Sébastien Haller forfait pour la CAN, Evann Guessand le remplace

Énorme coup dur pour les Éléphants. À deux jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre-18 janvier) et à cinq du premier match de la Côte d’Ivoire face au Mozambique, le tenant du titre perd l’un de ses cadres, l’attaquant Sébastien Haller (31 ans).



Remplacé par Evann Guessand

Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne a officialisé son forfait en raison d’une blessure contractée le dimanche 14 décembre avec le FC Utrecht (Pays-Bas), où le joueur né à Ris-Orangis et formé à l’AJ Auxerre évoluait cette saison (18 matches, 1 but), après avoir notamment porté les couleurs de Francfort, l’Ajax Amsterdam et celles du Borussia Dortmund. « Sébastien Haller est donc remplacé par Evann Guessand, joueur d’Aston Villa, initialement inscrit sur la liste des réservistes », précise le communiqué de la Fédération Ivoirienne.



Né à Ajaccio, Guessand (24 ans) a porté les couleurs de l’OGC Nice (2020-2025) et du FC Nantes (2022-2023) avant de signer en Angleterre, à Aston Villa, l’été dernier. Avec les « Vilains », l’attaquant international a inscrit deux buts en quinze matches.



Il aura la lourde tâche de remplacer numériquement Haller (31 sélections, 11 buts) dans la sélection d’Émerse Faé. Sébastien Haller avait inscrit le but décisif lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2023, remportée par la Côte d’Ivoire face au Nigéria.