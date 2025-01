Affaire du bébé calciné à la clinique de la Madeleine : le procès renvoyé au 14 avril 2025

Evoqué aujourd’hui, devant le tribunal correctionnel de Dakar l’affaire du bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine a été renvoyé en audience spéciale le 14 avril prochain, par le juge.



Pour rappel cette affaire remonte en début octobre 2021, le pédiatre de la clinique avait déclaré que le bébé souffrait d’une jaunisse et avait besoin d’une photothérapie pendant 24 heures. Cependant, le 9 octobre dernier, le bébé a été déclaré mort. La thèse de la négligence criminelle a été confirmée par l’enquête. Ce qui démontre que le bébé a été oublié pendant trop longtemps sous les rayons UV.



Le directeur de la clinique de la Madeleine et ses agents ont été placés sous mandat de dépôt pour homicide involontaire, négligence et complicité. Après plusieurs mois de détention préventive, ils ont tous bénéficié d’une liberté provisoire.