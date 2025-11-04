Affaire du fœtus inhumé à Yeumbeul Sud : une élève de 23 ans et sa mère condamnées pour inhumation irrégulière

Mame Diarra Sène, une élève de 23 ans, et sa mère, Khady Sène, ont été condamnées à six mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 FCFA pour « inhumation irrégulière » par le Tribunal des flagrants délits de Pikine Guédiawaye.



Les deux femmes avaient initialement été placées en garde à vue pour suspicion d'infanticide, après la découverte du corps sans vie d'un fœtus. Alertés le 26 octobre dernier vers 13 heures, les policiers s'étaient rendus à leur domicile, situé au quartier Afia 5 de Yeumbeul Sud, pour procéder aux constatations. Sur place, ils ont découvert un fœtus masculin, dont le sexe était apparent.



Poursuivies pour "avortement clandestin et violation des règles d'inhumation", elles ont finalement été relaxées du premier chef d'accusation. Le procureur a notamment fait valoir que l'enfant n'ayant pas respiré, les faits ne pouvaient être qualifiés de meurtre.



En revanche, il les a reconnues coupables d'avoir enfreint les règles relatives aux sépultures. La peine prononcée est de six mois de prison avec sursis et 100 000 FCFA d'amende pour chacune d'elles.



Pour sa défense, Mame Diarra a déclaré à la barre qu'elle ignorait être enceinte. Interpellée par la présidente du tribunal sur la possibilité de méconnaître une grossesse de plus de 23 semaines, elle étant déjà mère d'un enfant, la prévenue a expliqué souffrir de retards de règles fréquents et n'avoir présenté aucun signe de grossesse.



Elle est ensuite revenue sur les circonstances du drame. Un jour, alors qu'elle soulevait une lourde bassine pendant le ménage, elle a ressenti de violentes douleurs. Le lendemain, en proie à des saignements, elle a senti « un sachet plein de liquide et de sang » glisser entre ses jambes. Après qu'elle eut hurlé, sa mère est accourue. Dans la confusion, cette dernière a ramassé le sachet et l'a enterré derrière la maison. Khady Sène a affirmé avoir cru à une fausse couche.



L'avocate des deux femmes a plaidé l'absence de volonté d'interrompre la grossesse, qualifiant l'événement d'avortement spontané. Le tribunal a suivi cet argument en les relaxant du chef d'accusation d'avortement clandestin, tout en maintenant la condamnation pour violation des règles d'inhumation, informe L'Observateur.