Affaire du trafic de faux passeports: Thiatt s'en sort, Kilifeu et Simon face au Procureur lundi

Le rappeur Thiat qui était hier, vendredi activement recherché par la Division des investigations criminelles a été longuement entendu sur une affaire de vol de voiture et non dans l'affaire de trafic de faux passeports diplomatiques dont est cité deux membres du groupe Y en a marre.



Selon nos confrères du journal Les Echos qui rapportent l'audition, Thiatt a été relâché. Kilifeu et Simon, moins chanceux, restent dans les liens de la détention et seront déférés lundi devant le procureur.



Le journal Libération précise dans son édition de ce samedi que la charge d'escroquerie est retenue contre Kilifeu.



Quant à Simon, il est poursuivi pour tentative d’escroquerie portant sur deux millions Fcfa reçus en échange de la remise de son passeport français à Thierno Amadou Diallo qui l'aurait utilisé.



Thierno Diallo, accusateur des membres de Y’en a marre, a été extrait de sa cellule pour être à nouveau auditionné par les enquêteurs.