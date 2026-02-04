Football sénégalais : plus de 50 millions dégagés pour «les arriérés d’honoraires des arbitres»

Au Sénégal, des délégués et arbitres de football étaient confrontés à des arriérés d’honoraires. Dans une question écrite au gouvernement, en février 2025, le député Guy Marius Sagna demandait des éclaircissements au ministre de la Jeunesse et des Sports, Kadhy Diène Gaye. En réponse à cette demande, celle-ci assure, dans un document publié ce mercredi, avoir «saisi» la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a «procédé à la régulation complète des honoraires des délégués et arbitres pour l’exercice en cours avant le 30 mars 2025».



Selon la note du ministère, «le montant total libéré s’élève à 50.667.800 FCFA». Cette somme est repartie comme suit : 8.196.200 FCFA pour les délégués fédéraux, 9.533.390 FCFA pour les arbitres de football féminin (D1 et D2), 3.299.700 FCFA pour les arbitres de Coupe du Sénégal (16ème de finale), 14.264.800 FCFA pour les arbitres de la ligue sénégalaise de football sénégalaise (LSFP, 11ème et 14ème journée) et 15.373.700 FCFA pour les arbitres de N1 et N2 (5ème et 6ème journée).



De son côté, Guy Marius Sagna s’est «énergiquement» réjoui de cette situation et a «encouragé» la ministre à «continuer à davantage être à l’écoute des autres fédérations et à renforcer le sport de masse».