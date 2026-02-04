Affaire des supporters au Maroc : Me Kabou informe que "la grève des confrères locaux est toujours d'actualité"

L'incertitude plane toujours sur le dénouement judiciaire des incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), mais la détermination du pool d'avocats sénégalais reste intacte. Dans une note publiée sur sa page Facebook, Me Patrick Kabou, avocat à la cour, a fait le point sur la situation de ses clients en détention provisoire à Rabat.



Il a annoncé que, malgré la grève persistante des avocats marocains, les conseils sénégalais seront présents à l'audience pour assister leurs compatriotes.



Le principal obstacle actuel reste la grève des confrères locaux au Maroc, un mouvement social qui paralyse une partie du système judiciaire chérifien. « Quoi qu'il en soit, nous serons présents à l'audience pour s'enquérir de la situation et rendre compte à qui de droit », a-t-il affirmé.



L'avocat a tenu à souligner l'efficacité de la coordination entre les différentes entités impliquées. « Les diligences ont été faites par la Fédération Sénégalaise de Football, en parfaite coordination avec les autorités sénégalaises, pour permettre à tous les avocats mobilisés dans ce dossier, d'être sur place », a-t-il signalé.



Me Kabou a réitéré ses remerciements à la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal au Maroc, qu'il juge indispensable dans ce dossier. L'avocat a également salué la qualité des échanges avec le président du "12ème Gaïndé".