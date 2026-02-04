Confédération africaine de mini-football: le Sénégal occupe désormais la 3e place

La Confédération africaine de mini-football (AMC) a dévoilé, le 03 février 2026, la liste de son dernier classement. Le Sénégal a gagné deux places et occupe désormais la troisième position.



Cette progression fait suite à l’organisation de la première édition du tournoi national de mini-football qui s’est tenue du 1er au 15 décembre 2025 par l'Association pour la Promotion du Mini-Football au Sénégal (APMFS). Elle a permis au Sénégal de totaliser 497 points, passant ainsi de la cinquième à la troisième place au classement.

‎

‎Le classement général est dominé par la Libye (544 points), championne d’Afrique en titre, qui reprend la première place à la Tunisie (534 points), désormais deuxième.

‎Le Ghana (442 points) progresse de la sixième à la quatrième place, au détriment de la Mauritanie (425 points), qui recule à la sixième position.

‎

L’Égypte (426 points), désormais cinquième, perd deux places. La Côte d’Ivoire (7e), l’Afrique du Sud (8e), le Tchad (9e) et le Nigeria (10e) conservent leurs différentes positions. Le Maroc chute de quatre rangs, passant de la 14e à la 18e place.



‎La Guinée (90 points), demi-finaliste de la même compétition, et la Tanzanie (45 points), éliminée en quarts de finale, conservent le même nombre de points mais reculent au classement, passant respectivement de la 17e à la 21e place, et de la 19e à la 22e.

‎

‎L’Ouganda poursuit, quant à lui, sa belle progression, grimpant de la 23e à la 15e place. Les Ougandais comptaient 20 points en août 2025, contre zéro point lors du classement de février de la même année.



Les Tunisiens, longtemps leaders grâce aux points engrangés lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2017 à domicile et des huitièmes de finale du Mondial 2019 en Australie, quittent ainsi leur fauteuil de leader, selon l’APS.



‎

