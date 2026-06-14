Affaire foncière à Rufisque: le patron de la Senico et son associé déboutés par la Cour d'appel

Nouveau rebondissement de taille dans l'affaire foncière qui secoue les localités de Rufisque et de Keur Ndiaye Lo. La Cour d’appel a tranché en faveur des familles légitimes, déboutant officiellement le patron de la Senico, Abdoulaye Dia, ainsi que son associé Ousmane Ndiaye. Cette décision de justice annule l'accaparement d'une assiette foncière de 4,5 hectares qui avait fait l’objet d'une vente frauduleuse.







Le site en question, propriété exclusive des familles de Moussa Guèye (dit Thiat), Lamine Sané et Abrahame Ndiaye, avait été accaparé par Ousmane Ndiaye, de mèche avec les héritiers d'Abdourahmane Diop, avant d'être cédé au boss de la Senico. Face à cette spoliation, les familles victimes avaient immédiatement saisi les tribunaux. Bien que le tribunal de première instance ait dans un premier temps donné raison à Ousmane Ndiaye et ses associés, les familles lésées ont contesté cette première décision en portant l'affaire devant la Cour d'appel.







Ce choix s'est révélé payant puisque les juges ont ordonné la restitution immédiate et la rétrocession pure et simple des 4,5 hectares situés entre Rufisque et Keur Ndiaye Lo à leurs véritables propriétaires, rétablissant ainsi les familles victimes dans leurs droits. Du côté du collectif des victimes d'Ousmane Ndiaye, c'est le soulagement général. Pape Masse Guèye, membre du collectif, a salué cette issue en rappelant que le droit a été dit et que les familles disposent de documents en bonne et due forme, notamment l'avis favorable du service du Cadastre et des Domaines ainsi qu'un plan NICAD.

