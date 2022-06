Affaire trafic de présumé visa: le procès de Kilifeu, Simon et Thier s'ouvre ce jeudi

Le procès des activistes Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo, dans l'affaire du trafic présumé de visa s’ouvre ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar. Les mis en cause sont poursuivis pour "escroquerie, association de malfaiteurs, corruption et tentative de faux dans un document administratif".



A noter que les trois vont comparaître libres. Etant donné qu'ils ont obtenu une liberté provisoire.



Pour rappel, le rappeur Kilifeu a été éclaboussé par des vidéos prises par Thierno Diallo, un de ses "amis" proches avec qui il traitait. Il a été filmé à son insu à plusieurs reprises par le même individu. Ce dernier a été arrêté pour cambriolage du domicile d’un célèbre homme d’affaires aux Almadies (quartier chic de Dakar).



Après Kilifeu, le rappeur Simon a été arrêté pour avoir été cité par Thierno Diallo, l'homme à l’origine de l’affaire. Ce dernier a confié aux enquêteurs avoir versé la somme de 2 millions de Fcfa à Simon en échange de son passeport français.