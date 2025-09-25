Affaires judiciaires en cours : le Forum du justiciable rappelle à l’ordre sur la présomption d’innocence

Face aux affaires judiciaires en cours menées par le pool judiciaire financier, le Forum du justiciable rappelle que tout individu, a droit au respect de sa bonne réputation et de sa dignité.



Dans un communiqué de son Bureau exécutif, le Forum du justiciable rappelle qu’en vertu de ce droit de la personnalité, l’individu doit être considéré innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par une décision de justice intervenue dans les conditions de fond et de forme prévues par la loi.



Le Forum du justiciable admet que l'opinion publique a le droit d'être informée du traitement réservé aux dossiers judiciaires, car, dit-il, la justice est rendue au nom du peuple qui doit savoir la manière dont elle est administrée par ses représentants.





Toutefois, l’organisation souligne que l'exercice de ces libertés doit s'arrêter à la porte des droits de immuables de l'individu pour éviter toute atteinte injustifiée à ses intérêts, à sa présomption d’innocence, à sa liberté, à son intimité, à son honneur, bref, à l'ensemble de ses droits subjectifs qui lui sont garantis par les textes de lois en vigueur.



En conséquence, le Forum appelle à bannir des commentaires ou chroniques judiciaires tendant à considérer l'auteur présumé de l'infraction comme le véritable coupable des faits, objet des poursuites.



Fidèle à ses principes et à son engagement en faveur du respect des droits humains, le Forum du justiciable appelle au respect de la présomption d’innocence des personnes citées dans des rapports des corps de contrôle ou dans des affaires en instruction



Il exhorte à laisser la justice faire son travail.

