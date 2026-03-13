Cambérène 2 : un homme interpellé après le vol de 15 moutons dans un enclos

Selon les informations recueillies, cette procédure fait suite à une plainte contre X déposée par la victime pour le vol de quinze (15) moutons (mâles de race ordinaire). Les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 février, au préjudice de l'enclos de la victime situé à la Cité Nations Unies de Cambérène 2.

Les diligences menées par les services de la police ont permis, dans un premier temps, de localiser l’un des ovidés dans un atelier de menuiserie à Guédiawaye. Les investigations de voisinage ont révélé que l'animal y avait été déposé par un tiers.

Il s'est avéré que ce dernier n'était autre qu'un proche du mis en cause, lequel feignait d'assister la victime dans ses recherches pour retrouver le bétail volé. Une perquisition effectuée au domicile du suspect a permis la découverte et la saisie, dans son propre enclos, de treize (13) autres moutons appartenant à la victime.

Interrogé en présence de son conseil, le suspect est passé aux aveux complets. Il a reconnu avoir dérobé les quinze (15) moutons et a précisé que le quinzième animal était décédé des suites d'une maladie (diarrhée), rapporte la Police nationale.

Bien qu’il prétende avoir agi seul, il a admis avoir sollicité l’aide de tiers pour le transport du bétail entre le lieu du délit et son domicile, en leur faisant fallacieusement croire qu'il en était le propriétaire légitime.

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 10 mars 2026, à l’interpellation d’un individu pour vol de bétail avec les circonstances aggravantes de nuit et d’effraction.