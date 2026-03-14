Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye, vainqueurs de la CAN 2025, reçoivent une reconnaissance spéciale de la PFA

Les joueurs sénégalais d'Everton, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, ont été officiellement honorés par l'Association des footballeurs professionnels (PFA) suite à leur succès historique sur la scène internationale.
Le duo a reçu vendredi les prix spéciaux de reconnaissance de la PFA au centre d'entraînement de Finch Farm du club, récompensant leur rôle essentiel dans la campagne victorieuse du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui s'est conclue plus tôt cette année.
Ces distinctions constituent un hommage officiel à la contribution du duo lors du tournoi au Maroc, où les Lions de la Teranga ont décroché leur deuxième titre continental en janvier.
La reconnaissance de la PFA souligne l'influence des joueurs de Premier League sur le football mondial.
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