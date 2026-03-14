Renégociation des contrats dans les secteurs stratégiques : Me Habib Vitin appelle à privilégier l’intérêt national

Le président du mouvement Thiès d’Abord et membre de la coalition Diomaye Président, Me Habib Vitin, s’est exprimé sur la question de la renégociation des contrats et conventions dans les secteurs stratégiques. Selon lui, placer l’intérêt national au cœur de l’action publique constitue un principe fondamental qui ne saurait souffrir d’aucune contestation.



Dans une déclaration accordée au micro d’iRadio, Me Vitin a indiqué adhérer pleinement à l’idée de mettre les intérêts supérieurs du pays au-dessus de toute autre considération. Il estime ainsi que la volonté de réexaminer certains contrats conclus dans des secteurs stratégiques peut se justifier, à condition qu’elle vise à mieux préserver les intérêts économiques du Sénégal et à assurer une gestion plus avantageuse de ses ressources naturelles.



« Par rapport à la question de la renégociation des contrats et conventions, je rappelle que placer l’intérêt national au cœur de l’action publique est un principe auquel j’adhère pleinement. L’idée du Sénégal d’abord rejoint d’ailleurs la philosophie qui guide mon engagement à travers le mouvement Thiès d’Abord, c’est-à-dire mettre toujours les intérêts supérieurs du pays au-dessus de toute haute considération », a-t-il déclaré.



Me Habib Vitin affirme également comprendre la démarche du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui souhaite réexaminer certains accords dans des secteurs jugés stratégiques. Selon lui, une telle initiative peut contribuer à renforcer la protection des intérêts économiques du pays.



Toutefois, l’avocat met en garde contre toute approche qui consisterait à jeter le discrédit sur l’administration publique ou sur les régimes précédents. « Cette démarche ne doit pas se faire dans le dénigrement systématique de l’administration et des anciens régimes. Les gouvernements passent, mais l’administration demeure et incarne la continuité de l’État », a-t-il souligné.



Par ailleurs, Me Vitin estime que le contexte et le moment choisi pour communiquer sur cette question peuvent susciter certaines interrogations, notamment au moment où l’ancien président Macky Sall évoque une possible candidature à des responsabilités internationales.



Pour lui, le patriotisme ne doit pas être instrumentalisé dans le débat politique. « Pour ma part, je reste convaincu que le patriotisme ne doit jamais être instrumentalisé à des fins de confrontation politique. Il appartient à tous les Sénégalais », a-t-il conclu.