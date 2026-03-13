Voix Républicaine du Sénégal exige des sanctions contre le député Bara Ndiaye après des propos jugés outrageants

La plateforme Voix Républicaine du Sénégal a publié ce vendredi 13 mars 2026 un communiqué officiel pour exprimer son indignation et son profond choc suite aux déclarations du député Bara Ndiaye visant le Président de la République. Le comité exécutif de l'organisation dénonce avec vigueur le manque de respect et la violence verbale caractérisant ces propos qu'il juge irresponsables et de nature à menacer la stabilité des institutions de la nation. Face à ce qu'elle considère comme une attaque directe contre l'institution suprême de l'État, la plateforme exige du parlementaire le retrait immédiat de ses déclarations ainsi que la présentation d'excuses officielles au Chef de l'État et à l'ensemble de la nation sénégalaise.



L'organisation rappelle avec fermeté que l'immunité parlementaire ne saurait être synonyme d'impunité ni donner le droit d'outrepasser les lois et règlements de la République, y compris dans l'exercice des fonctions législatives à l'Assemblée nationale. Le communiqué insiste sur le fait qu'un représentant du peuple se doit d'être exemplaire et que l'honorabilité d'un député ne se mesure qu'à la dignité de ses actes et de ses paroles. Pour Voix Républicaine du Sénégal, s'attaquer au Président de la République revient à s'attaquer aux fondements mêmes de la République, un acte qui, selon elle, ne peut rester sans conséquence judiciaire ou disciplinaire.



Dans cette optique, la plateforme interpelle directement le Président de l'Assemblée nationale pour qu'il prenne les sanctions disciplinaires appropriées sur la base des articles 53 et suivants du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Elle appelle également les autorités compétentes, et plus particulièrement le Procureur de la République, à se saisir de l'affaire pour garantir le respect des institutions constitutionnelles. Le texte rappelle au passage le serment du Président de la République de défendre la Constitution et de consacrer ses forces à la protection des institutions, une mission qu'il avait réitérée lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2025.



Le communiqué conclut en martelant que la République ne se négocie pas mais se défend avec détermination contre toute tentative de déstabilisation. Cette sortie de la plateforme Voix Républicaine du Sénégal intervient dans un climat politique tendu, marqué par des échanges de plus en plus vifs entre la majorité présidentielle et certains membres de l'opposition parlementaire.