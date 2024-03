Affrontement entre militants de Taxawu et ceux de l’ex Pastef : « On a dépassé ce stade de dualité », Alexandre Mapal Sambou ex Pastef

Les partisans de Sonko et ceux de Khalifa Sall en sont venus aux mains samedi dernier, lors du premier rassemblement du front de résistance qui regroupe plusieurs entités de l’opposition et la société civile.

Revenant sur cette affaire, Alexandre Mapal Sambou, secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal a révélé qu’une information portant sur un probable sabotage de la manifestation en vue leur a été rapportée la veille.



Sur ce, a -t-il poursuivi, la coalition a invité ses militants à sortir en masse, mais de manière pacifique. « La veille, on a eu écho d’un probable sabotage de la rencontre par certains individus », et le jour- J la coalition Diomaye, à travers un communiqué publié aux environs de 13 heures a invité tous les militants et sympathisants de ladite coalition à respecter le mot d’ordre qui est de se mobiliser en masse, mais pacifiquement par ce qu’il y a des éléments de certains partis politiques qui veulent saboter la manifestation », a fait savoir Mapal Sambou.



Selon lui, la coalition Diomaye n’a aucun intérêt de saboter une manifestation autorisée parce que c’était une occasion pour eux de demander la libération des détenus politiques tels qu'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Ngagne Demba Touré entre autres ainsi que le respect du calendrier électoral. Il a également estimé que leur entité n’est pas dans des conflits de rivalité.



« On a dépassé ce stade de dualité, il ne peut même pas y avoir dualité entre l’ex Pastef et Taxawu par ce que pour que cela se produise, il faut que les deux entités aient au moins un équilibre des forces. Et tout le monde, c’est que l’ex Pastef, c’est au-delà des réalités sénégalaises, c’est une réalité nationale et internationale, c'est une réalité panafricaine. Et Taxawu n’est qu’une réalité locale. En plus, politiquement parlant, saboter la manifestation ne nous arrange pas. On invite nos militants à ne pas se laisser entraîner dans ces genres d’affaires parce qu’on a assez de contenus, on a nos discours, on a un parcours suffisant pour aller à la rencontre des Sénégalais afin de sensibiliser les populations sur le choix de notre candidat Bassirou Diomaye Faye », a -t-il souligné.